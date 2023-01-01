Пиломатериалы от компании «Вуд-Рус» с доставкой по России

Компания «Вуд-Рус» предлагает к реализации пиломатериалы от производителя. Мы знаем все тонкости обработки древесины и готовы поставить качественную продукцию с отгрузкой в любой регион России. В ассортименте компании пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Для заказа и получения консультации позвоните по телефону в Москве:

+7(800)333-42-51.

Наше предприятие работает на рынке в течение 10 лет. За время работы, мы выработали чёткие техпроцессы, благодаря которым все материалы строго соответствуют ГОСТу по техническим характеристикам и геометрии изделий.

Большой ассортимент пиломатериалов со склада в Москве

Мы предлагаем купить пиломатериалы в розницу, а также мелким и крупным оптом. Качество продукции обеспечивается технологическими картами и строгим контролем ОТК на всех этапах производства – от момента подготовки стволов дерева к обработке и до отгрузки готовых изделий заказчику.

Мы производим:

Различные виды бруса;

Доска обрезная, необрезная и полуобрезная;

Вагонка;

Шпалы;

другой сортимент.

По согласованию с заказчиком мы готовы произвести распил древесины под любой размер.

Мы следим за качеством продукции

Распил пиломатериалов в наших цехах производится только дисковыми пилами. Это обеспечивает идеальную геометрию по всей площади изделия и исключает образование сколов.

Заготовка леса для наших цехов производится строго зимой. Заготовленный зимой лес, сводит к минимуму вероятность образования на древесине гнили и плесени. Кроме того, зимний лес более плотный, прочный и качественный. Для заказа продукции крупным оптом, необходимо заранее бронировать необходимый объём – для того чтобы мы зарезервировали его для вас, при заготовке леса.

На базе предприятия кроме распилочных цехов оборудованы современные сушильные камеры. Перед крупным заказом, рекомендуем обговорить с нами требования по влажности древесины. Пиломатериалы для вашей задачи могут поставляться как естественной влажности, так и сухой.

Стоимость изделий из дерева в компании «Вуд-Рус»

Стоимость продукции произведённой нашей компанией зависит от породы древесины, размера, наименований изделий, необходимости сушки и дополнительной обработки, а также объёма заказа. В любом случае, являясь прямым производителем, мы гарантируем выгодные условия для сотрудничества.

Важный момент! Мы не сотрудничаем с посредниками, поэтому при формировании договора не будет никаких наценок и лишних переплат при отгрузке продукции. Всем известно, что количество перекупщиков и многочисленных посредников на рынке изделий из дерева зашкаливает. Поэтому этот момент учитывается нами при реализации продукции.

Для того чтобы узнать окончательную стоимость продукции конкретно в вашем случае, позвоните по телефону в Москве: +7(916)666-10-32 и обсудите все детали заказа с нашими опытными сотрудниками и при необходимости с руководством компании.

Кроме того, в нашем интернет магазине есть возможность выбора и заказа необходимых изделий с доставкой в ваш город. На сайте также работает форма обратной связи, для ответов на возможные вопросы.

Как сделать оптовый заказ пиломатериалов в компании «Вуд-Рус»

Для оптового заказа, позвоните в наш офис и обозначьте вид продукции – доска, брус и.т.д. Также сообщите породу древесины пиломатериала, требуемые размеры и влажность изделий. Стандартные параметры изделий указаны в таблице ниже. Они пилятся по ГОСТу, с припуском до 3х мм.

В строительный сезон, оптовые заказы принимаются за месяц до момента распила. Это необходимо для того, чтобы мы успели обработать вашу заявку и подготовить необходимый объём леса для производства.

Все параметры заказа фиксируются в договоре, который может корректироваться и утверждаться по согласованию сторон.